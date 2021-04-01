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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подверг критике Европейский вещательный союз, который не допустил Белоруссию к участию в Евровидении. Он заявил, что действия данного органа являются отвратительными.

Также Лавров отметил, что это настоящая цензура, которой в демократическом обществе не должно быть по умолчанию. Неизвестно кто прослушивает песню, выясняет, что она ему не подходит по каким-то личным стандартам, и требует заменить. То же самое происходит и со второй композицией, которая то ли снова не подошла, то ли просто была поздно заявлена для участия в конкурсе.

Глава МИД заявил, что данная ситуация указывает на низкий уровень современной европейской культуры.

Напомним, что песня «Я научу тебя», которую исполнила группа «Галасы з места», показалась организаторам Евровидения слишком политизированной. Минск представил на конкурс другую композицию, но 26 марта Белоруссию сняли с конкурса окончательно.

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