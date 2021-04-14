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Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля провёл телефонный разговор с председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщается, в ходе этого разговора Лавров сообщил о том, что Украина нарушает договоренности касаемо режима прекращения огня в Донбассе. Он заявил, что обеспокоен эскалацией конфликта, которая произошла из-за того, что Киев начал переброску к линии соприкосновения личного состава и вооружений.

Лавров также указал, что Москва заинтересована в разрешении конфликта только мирным путём.

В Донбассе ещё с 27 июня прошлого года начал действовать режим перемирия. В частности, эти меры касаются недопущения размещения войск как Украины, так и Донбасса, у линии разграничения. Однако со стороны Украины эти меры постоянно нарушаются и украинские бойцы проводят обстрелы.

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