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Лариса Долина приняла участие в съёмках YouTube-шоу Doctor Style, которое ведёт дизайнер и стилист Джемал Махмудов.

В рамках шоу Махмудов и Долина обсудили наряды певицы, бренды одежды и её стоимость. Как рассказала Долина, в её гардеробе самым дорогим нарядом является костюм Moschino, за который ей пришлось отдать три тысячи фунтов.

Стилист заявил, что певице пришлось потратить около одного миллиона долларов на своё преображение для концерта. При этом она не делала пластических операций, кроме того, она не особо любит спорт. Махмудов предположил, что изменения связаны с положительными моментами в личной жизни певицы, однако она не стала рассказывать об этом.

По словам Долиной, её изменения связаны с тем, что хороший вид влияет на самооценку, кроме того, ей надоели лишние килограммы. Похудеть ей удалось при помощи советов, которые ей дали эксперты после проведения анализов.

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