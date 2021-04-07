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Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в интервью парижскому изданию Libération заявил, что Киев намерен урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим и политическим путем. Вместе с тем он назвал условие, при котором ВСУ все же могут начать наступление на самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

В качестве этого условия Кулеба назвал угрозу военнослужащим Украины со стороны непризнанных республик.

Напомним, что Киев отказался продолжать переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель украинской делегации Алексей Резников заявил, что на Беларусь большое влияние оказывает Россия. Поэтому для последующих встреч нужно подобрать новое место. По словам Резникова, оно должно находиться на территории страны, соблюдающей нейтралитет, а также пользующейся авторитетом в международном сообществе.

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