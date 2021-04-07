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Ксения Бородина сообщила своим подписчикам в Instagram, что попала в больницу после того, как сходила на спектакль в театр.

Согласно рассказу телеведущей, в МХАТ она отправилась со своей знакомой. Они решили посмотреть спектакль Ренаты Литвиновой. В конце первого акта согласно сценарию прозвучал выстрел, однако для многих он оказался неожиданностью. Бородина отметила, что примерно через 15 минут она начала чувствовать боли в груди.

Дома Ксения всю ночь думала о том, что же это за боли – сердце или невралгия, её схватывало на протяжении всей ночи. На следующее утро она побежала в больницу, где выяснилось, что у неё всё же невралгия. Врачи посоветовали ей делать массажи и принимать медикаменты.

Бородина указала, что не является любительницей различных ужасов, а также подобных аттракционов или прыжков с парашютом, но она не ожидала, что её подкосит выстрел в театре.

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