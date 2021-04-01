Крымчане обеспокоены переброской на полуостров большого количества боевой техники. В социальных сетях они активно обсуждают кадры, на которых хорошо видно, что железнодорожные составы с броневиками, САУ, военными грузовиками и танками движутся по Керченскому мосту.

Жители полуострова еще больше заволновались, так как в соцсетях появились заявления о передвижении эшелонов с бронетехникой практически во всех крупных населенных пунктах.

В комментариях пользователи предполагают, что переброска техники связана с военными угрозами и провокациями, которые организует Украина при поддержке НАТО. Однако на самом деле все не так.

Пресс-служба Южного военного округа опровергла все панические слухи и заявила, что в Крыму намечаются учениях. Главная их цель – проверить боевые навыки военнослужащих, которые они приобрели за зимний период обучения. О каких-либо украинских провокациях речь не идет.