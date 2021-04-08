Президент России Владимир Путин никогда не упоминает национальную принадлежность борща. Когда он заказывает это блюдо, то говорит лишь, на чем его нужно сварить – на телятине или на баранине, рассказывает кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Он также сообщает, что национальная принадлежность борща не интересует и других представителей власти. Никто и никогда не говорит, что борщ «русский» или «украинский».

Эту тему шеф-повар поднял из-за стремления Украины внести борщ в перечень своих национальных блюд. Однако это не будет иметь никакого значения, так как в России все будут употреблять просто борщ безо всяких национальных дополнений. Главное требование к этому блюду, заключается в том, чтобы оно было «народным и вкусным».

Попытки же Киева национализировать борщ выглядят бессмысленно и даже смешно.