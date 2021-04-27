Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что на уже купленные детские путевки не распространяется решение по кешбэку. Однако в кабинете министров рассмотрят данный вопрос.

Согласно его словам, про это российский лидер не говорил, поэтому данное решение не обладает обратной силой. Если же будет наблюдаться ситуация по массовому возврату денег за ранее взятые путевки и их повторному оформлению с компенсацией, то правительство обратит внимание на данную проблему.

Ранее Дмитрий Чернышенко, российский вице-премьер, заявил, что в кабинете министров проработали вопрос о возвращении половины суммы, потраченной родителями на детскую путевку. В результате кешбэк смогут получить семьи, воспитывающие около 357 000 детей. На данное мероприятие выделят 5 миллиардов рублей.