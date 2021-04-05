Дмитрий Песков, представитель Кремля, выразил беспокойство по поводу зафиксированных на территории Донбасса малоконтролируемых перестрелок.

Согласно его словам, решения о начале подобных обстрелов принимаются прямо на линии разграничения полевыми командирами украинской армии. При этом они не получают никаких наказаний за начало перестрелок от вышестоящего командования. Все это значительно усугубляет ситуацию в регионе, считает Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что со стороны Киева не наблюдается никакого прогресса в области реализации Минских соглашений. Песков отметил, что очень важно как можно скорее обеспечить безопасность граждан независимых республик.