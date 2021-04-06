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Киев не направляет дополнительные силы к линии разграничения на Донбассе, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что все обнаруженные передвижения – это «ротация и перемещение войск».

По словам Кравчука, в настоящий момент на Донбассе находятся лишь те силы, которые там дислоцировались ранее. Никаких других эшелонов с техникой в регион не направляется. Кроме того, глава делегации от Украины в ТКГ заявил, что ВСУ не собираются наступать и «никогда не будут нападать на гражданское население».

В то же время экс-президент заявил, что Донбасс является украинской территорией и Киев может перемещать там войска как ему вздумается.

Напомним, что в Сети неоднократно появлялись фотографии железнодорожных составов с танками, БТР и военными автомобилями, которые движутся к Донбассу. Также много раз отмечалось, что к линии разграничения стягивается личный состав, численность которого уже достигла пяти дивизий.

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