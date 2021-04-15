Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации в группе по трехсторонним переговорам, заявил, что взаимодействия с РФ по урегулированию ситуации в Донбассе возобновятся, как только в регионе прекратятся обстрелы.

Если в регионе не будет соблюдаться перемирие, то в обсуждении вопросов политического и гуманитарного характера нет никакого смысла. Он добавил, что попытки надавить на Украину ни к чему не приведут, так как киевская делегация в любом случае продолжит защищать интересы страны.

В рамках ближайшего заседания группы, которое намечено на 28 апреля, Киев собирается поднять вопрос о том, что члены Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, Красного Креста и МАГАТЭ должны получить свободный доступ в регион. Будет также обсуждена проблема, связанная с освобождением лиц, удерживаемых в Донбассе самопровозглашенными республиками.