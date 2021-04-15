Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации в группе по трехсторонним переговорам, заявил, что взаимодействия с РФ по урегулированию ситуации в Донбассе возобновятся, как только в регионе прекратятся обстрелы.

Если в регионе не будет соблюдаться перемирие, то в обсуждении вопросов политического и гуманитарного характера нет никакого смысла. Он добавил, что попытки надавить на Украину ни к чему не приведут, так как киевская делегация в любом случае продолжит защищать интересы страны.

В рамках ближайшего заседания группы, которое намечено на 28 апреля, Киев собирается поднять вопрос о том, что члены Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, Красного Креста и МАГАТЭ должны получить свободный доступ в регион. Будет также обсуждена проблема, связанная с освобождением лиц, удерживаемых в Донбассе самопровозглашенными республиками.

Вам может понравиться

Навальный собирается подать в суд на ИК-2 из-за вырезанной статьи в номере «Новой газеты»

Алексей Навальный планирует судиться с исправительной колонией №2 в Покрове. На сайте Навального появилась информация о том, что ему выдали газету с «цензурой» – из издания была вырезана ножницами одна
  • Анна
  • 15.04.2021
  • читать 1 минуту

В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавирусной инфекции

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже семь недель подряд во всём мире происходит увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом. Как он отметил, ранее, в первые два месяца зимы,
  • Анна
  • 12.04.2021
  • читать 1 минуту

National Interest сравнил украинский танк Т-84 с российским Т-90

В американском информационном агентстве The National Interest эксперты сравнили параметры и возможности двух танков: российского Т-90 и украинского Т-85 «Оплот-М». Согласно словам специалистов, украинская новинка представляет собой улучшенный вариант танка
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшая облачность, до 18 °C |