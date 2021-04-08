читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский лидер Владимир Зеленский в настоящий момент находится в рабочей поездке на линию разграничения в Донбассе. Его визит является запланированным и не имеет ничего общего с обострением конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Сам Зеленский сообщил, что намерен побывать именно в тех районах на линии соприкосновения, где уже несколько раз из-за обстрелов гибнут солдаты ВСУ. Он также собрался пообщаться с военнослужащими и поднять их боевой дух.

По мнению Козака, поездка Зеленского представляет собой банальную пиар-компанию. Подобные ходы делают многие главы государств, находящихся в состоянии вооруженного столкновения.

Также Козак считает, что этот визит Зеленского не повлечет за собой эскалацию конфликта. Он является президентом и главнокомандующим, поэтому может ездить по всем регионам страны.

Вам может понравиться

“Левада-центр”: Треть россиян возмутились высказываниям Байдена в адрес Путина

Оскорбительные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина возмутили 33 процента жителей России, показал опрос, проведенный агентством «Левада-центр» (внесен в список иноагентов в РФ). Еще

В Калининграде в городском автобусе умер 74-летний пенсионер

В калининградском городском автобусе №8 умер мужчина, которому внезапно стало плохо во время поездки. Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что в настоящий момент правоохранители проверяют все обстоятельства данного происшествия. Произошел инцидент

Американские ВМС готовы обсудить модернизацию Соглашения о предотвращении инцидентов на море

Соединенные Штаты подтвердили готовность к обновлению Соглашения о предотвращении инцидентов на море (INCSEA). Этот договор был заключен еще в 1972 году с Советским Союзом и сейчас он нуждается в значительной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 8 апреля – снег, до 2 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C |