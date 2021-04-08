Украинский лидер Владимир Зеленский в настоящий момент находится в рабочей поездке на линию разграничения в Донбассе. Его визит является запланированным и не имеет ничего общего с обострением конфликта, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Сам Зеленский сообщил, что намерен побывать именно в тех районах на линии соприкосновения, где уже несколько раз из-за обстрелов гибнут солдаты ВСУ. Он также собрался пообщаться с военнослужащими и поднять их боевой дух.

По мнению Козака, поездка Зеленского представляет собой банальную пиар-компанию. Подобные ходы делают многие главы государств, находящихся в состоянии вооруженного столкновения.

Также Козак считает, что этот визит Зеленского не повлечет за собой эскалацию конфликта. Он является президентом и главнокомандующим, поэтому может ездить по всем регионам страны.