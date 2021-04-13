Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, которые собираются отдохнуть в Турции, к патриотизму.

Своё заявление Косачев опубликовал на своей Facebook-странице. Так, он напомнил об обещании президента Турции Реджепа Эрдогана, которое он дал главе Украины Владимиру Зеленскому – вернуть Крым. Косачев в своей публикации заявил, чтобы было бы неплохо, если хотя бы часть отдыхающих, собирающаяся отправиться в Турцию, решит отказаться от отдыха в этой стране, посчитав это морально невозможным.

Как рассказал Косачев, с 15 апреля и до начала лета в Турцию собирается отправиться около полумиллиона россиян. Впрочем, Косачев добавил, что все эти люди выбрали страну для отдыха ещё до заявления Эрдогана, и у них было право на это. Он указал, что в подобных ситуациях «нация проверяется на патриотизм».