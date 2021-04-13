Ситуация на рынке социального питания в Санкт-Петербурге остается нестабильной. В СМИ появляется недостоверная информация, а представители Роспотребнадзора (РПН) по несколько часов ищут на комбинатах несуществующие нарушения. Часть предприятий питания оказалась под пристальным вниманием сотрудников ведомства. В этом можно усмотреть интересы руководителя регионального управления РПН Натальи Башкетовой и главы Фрунзенского района Константина Серова, пишет federalcity.ru.

Накануне, 12 апреля, специалисты РПН пришли с внеплановой проверкой на «КСП Красносельский». Существенных нарушений на комбинате не нашли, однако сотрудники надзорного ведомства опечатали помещение и закрыли производство.

Издание «Фонтанка» опубликовало неподтвержденные данные о работе «КСП Красносельский» и «КСП Василеостровский». Часть материалов касалась нарушений на производствах. Неопровержимых доказательств журналисты не представили, но на публикацию все равно обратили внимание в РПН, чтобы нанести визит.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова возможно играет не последнюю роль в ситуации. Есть предположения, что она дружит с некоторыми участниками рынка соцпитания – собственниками компаний, пытающихся заполучить наибольшее количество контрактов.

В последнее время владельцы комбинатов обмениваются обвинениями в адрес друг друга, участились случаи судебных заседаний, а пресса получает негативные сообщения на тему детского питания. РПН действует выборочно. Некоторые частные компании продолжают получать контракты, несмотря на жалобы и зафиксированные нарушения.

В свободном доступе можно найти сотни статей о нарушениях СанПиН и картельных сговорах комбинатов «Артис – Детское питание», «Фирма Флоридан», «ТЗБ Петроградская». Однако специалисты надзорного ведомства на них не реагируют. В то же время критика в адрес госучреждений приводит к выезду на место инспекторов и громким заявлениям. Предположительно, именно Башкетова отдает соответствующие распоряжения.

Журналисты подметили еще одну интересную деталь. Несмотря на задекларированный доход в два миллиона рублей в год, Наталья Башкетова проживает в роскошном загородном доме в поселке Белоостров. Глава регионального управления РПН называет имущество «Вилла Натали». Она также не отказывает себе в посещении дорогих ресторанов и покупке брендовых вещей, из чего можно сделать вывод, что глава регионального РПН явно не стеснена в средствах.

Наталья Башкетова могла обратить свой пристальный взор на школьное питание с целью прикрыть деятельность возможного партнера – главы Фрунзенского района Петербурга Константина Серова. В последние дни на крупных предприятиях питания участились проверки РПН. В тени остается лишь комбинат «ТЗБ Петроградская». В 2017 году производство выигрывало единичные тендеры, однако с 2018 по 2020 год заключило контрактов на сумму 3,3 млрд рублей.

Из непростой финансовой ситуации «ТЗБ Петроградская» удалось выйти после смены владельца. Им стал некий Евгений Лобанов. Комбинат делит рынок соцпитания в Невском районе с компанией с похожим названием «ТЗБ», возглавляемой Верой Лобановой. Имеют ли предприниматели родственные связи или это однофамильцы, неизвестно. Основной площадкой работы «ТЗБ Петроградская» во Фрунзенском районе стали детские сады.

В период, когда Константин Серов возглавил Невский район, «ТЗБ» показал бурный рост и развитие бизнеса. Момент прихода во Фрунзенский район «ТЗБ Петроградская» совпал с назначением Серова главой местной администрации. А прежнее место Константина Серова занял его заместитель Алексей Гульчук. Не исключено, что журналисты не зря считают Константина Серова конечным выгодополучателем от деятельности «ТЗБ» и «ТЗБ Петроградская».

«ТЗБ Петроградская» связывают с поставщиками питания «ТД «Профпит», «Юпитер холл», «Северная столица» и «Северная Пальмира». Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) недавно уличило «ТЗБ» в картельном сговоре с поставщиками «Балтфуд», «Вкус» и «Сендо». «ТЗБ Петроградская», «ТД «Профпит» и «Юпитер холл» не дали получить контракт конкурентам из «Артис – Детское питание». Последняя компания обратилась в суд.