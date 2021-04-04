Американское военное издание Breaking Defense сообщило об основном содержании ставшего ему известным проекта масштабного реформирования Корпуса морской пехоты США. В нем изложены планы концентрации усилий на создание небольших, подвижных подразделений, которым поручена противовоздушная оборона, противокорабельная и подводная война, а также захват, удержание и пополнение запаса специальных баз для поддержки потенциальных военных кампаний. Приводим перевод этой статьи с незначительными сокращениями.

В новом амбициозном документе о реформировании Корпуса морской пехоты излагаются исторические изменения в том, как служба планирует оснащать, организовывать и обучать в течение следующего десятилетия, чтобы противостоять вызовам китайской и российской конкуренции, и вносит изменения, невиданные с 1920-х годов. Пока что неопубликованный официально 180-страничный документ задуман как первая проба сил усилий для будущих решений.

Ориентировочное Руководство для экспедиционных операций передового базирования, копия которого была получена Breaking Defense, призывает к реализации на практике к 2030 году того видения роли «морпехов», о котором генерал Дэвид Бергер (командующий Корпуса морской пехоты США) намекает на протяжении многих лет. Есть планы по созданию небольших специальных баз для запуска ракет, дозаправки и пополнения запасов на ходу. Имеются также новые поколения высокоточных ракет для потопления кораблей, классы пилотируемых и беспилотных кораблей для стрельбы и быстрой переброски войск и припасов на оспариваемые острова и побережья, а также партнерство с военно-морским флотом и войсками специальных операций для обеспечения безопасности морских путей и аванпостов.

«Сегодняшний масштаб проблемы не может быть решен путем простого совершенствования существующих методов и возможностей», – заявляют авторы, открывая дверь для своего требования пересмотреть методы действий Корпуса. Их позиция предполагает, что этой весной в бюджете на 2022 год появится уникальный список требований, а также пятилетний прогноз, который его сопровождает. Что касается оборудования, то предположения весьма широки и значительны, позволяя быстро и в большом масштабе внедрять ряд новых разработок.

К 2030 году морская пехота рассчитывает иметь в своем составе более 100 беспилотных надводных кораблей дальнего действия (LRUSV), которые будут выполнять задачи наблюдения и нанесения ударов с помощью небольших высокоточных дронов, способных парить над целями, выбирая наилучший момент для их поражения. Корпус недавно заключил контракт с судостроительной компанией Metal Shark из Луизианы, чтобы начать строительство первых LRUSV, которые выглядят как версия 11-метровых кораблей компании.

К этим кораблям присоединятся более крупные легкие боевые корабли-амфибии с экипажем, которые «рассматриваются как основное судно для прибрежных маневров» для подразделений, работающих на небольших островах или перепрыгивающих между архипелагами, чтобы помешать противнику нанести удар. Корабли будут доставлять персонал и оборудование к относительно неглубоким бухтам и избавлять наземные войска от необходимости полагаться на иные варианты снабжения. Пилотируемые и беспилотные корабли будут свободно конфигурироваться в составе прибрежных маневренных эскадрилий, которые «позволят перемещаться прибрежным силам» быстро и относительно незаметно.

Примечательно, что для развивающегося видения морской пехоты по поддержке ВМФ в море с помощью подвижных наземных батарей, новый план также призывает установить 14 новых высокоточных ударных батарей, получивших название NMESIS (система защиты экспедиционных кораблей ВМС и морской пехоты). К 2030 году морским пехотинцам потребуются 252 пусковых установки, укомплектованных сотнями морских ударных ракет, что представляет собой серьезную силу для удержания вражеских кораблей вне зоны действия ракеты в 115 миль (около 200 км). Эта техника Корпуса будет состоять из беспилотного шасси JLTV с пусковой установкой типа HIMARS, запускающей высокоточные ракеты.

Под таким «зонтиком» подразделения морской пехоты в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут выглядеть к 2030 году следующим образом. В их составе будут прибрежные боевые группы, прибрежные логистические батальоны и прибрежные противовоздушные батальоны. Эти подразделения лежат в основе концепции расширенных экспедиционных базовых операций (EABO), которую разрабатывает Корпус.

Боевая группа размером примерно с батальон будет иметь задачу управлять несколькими небольшими базами, «которые проводят устойчивые операции для обеспечения возможности операций флота путем отказа от моря», включая заставы, отвечающие за перевооружение и дозаправку сил в регионе, а также «ведение крупных боевых действий».

Прибрежные противовоздушные батальоны будут играть ключевую роль в защите и поддержке войск, развернутых в пределах дальности действия современной авиации и высокоточного оружия. Подразделения «будут составным батальоном, в который войдут элементы эскадрильи поддержки крыла морской пехоты, эскадрильи связи крыла морской пехоты, эскадрильи воздушной поддержки морской пехоты, эскадрильи управления воздушным движением морской пехоты и наземной ПВО».

Подробно изложив, как они хотят структурировать силы в течение следующего десятилетия, лидеры морской пехоты «взяли на себя большие обязательства: институционально и доктринально, среди других служб», – сказала об этом сказала Дакота Вуд, бывший морской пехотинец, а ныне – старший научный сотрудник оборонных программ в Heritage Foundation. Этот документ – не просто список желаний новых технологий и переконфигурированных пехотных подразделений.

Руководство морской пехоты опирается также на инструкции по борьбе с повстанцами, чтобы подчеркнуть реальность того, что любые морпехи, сброшенные где-либо в мире, будут контактировать с местным населением, которое необходимо уважать, и учитывать это в планах. Налицо множественные факты того, что китайцы полагаются на использование гражданских рыболовных флотов в качестве инструментов своего военно-морского флота для сбора разведывательной информации и определения оспариваемых претензий на водные пути и места рыболовства.

Интеграция с Силами специальных операций также встроена в замыслы реформы. В документе говорится, что «На ранних этапах сотрудничества и конкуренции уникальные полномочия, отношения и возможности SOF (сил специальных операций) помогают отвечать на приоритетные информационные требования и освещать операционную среду».

Однако изменение масштаба, которое предлагает Бергер, не произойдет без борьбы. За последние два года командующий наметил радикальные изменения в размере и составе своих сил для Объединенного комитета начальников штабов, и этой весной он должен будет вновь изложить это в Конгрессе, когда будет опубликован бюджет на 2022 год. Недавно Бергер направил министру обороны Ллойду Остину служебную записку, в которой он сообщил, что не будет запрашивать большего финансирования в бюджете на 2022 год.

Чтобы заплатить за новые беспилотники, корабли и ракеты, Бергер планирует избавиться от имеющихся у Корпуса танков Abrams, буксируемой артиллерии, самолетов и вертолетов, а также сократить 12000 морских пехотинцев. Он также пообещал сократить количество F-35s в эскадрильях. Эти идеи теперь натолкнутся на желания членов Конгресса, у которых на кон поставлены вопросы занятости и престижа в своих избирательных округах.