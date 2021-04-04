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Игорь Коротченко, военный корреспондент из РФ, в рамках передачи «60 минут» заявил, что Украину ждут плачевные последствия, если она решит вторгнуться на Донбасс.

Согласно его словам, Соединенным Штатам следует сдерживать Киев от поспешных действий. В случае если он решит организовать полномасштабное нападение на территории ЛНР и ДНР, начав уничтожать местных жителей, которые имеют российское гражданство, то Россия моментально отреагирует на это.

Москва введет собственные войска в регион, что в итоге приведет к разделению Украины на две большие части: Западную и Восточную. Коротченко также считает, что подобный сценарий может привести к новому Карибскому кризису с угрозой начала ядерной войны.

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