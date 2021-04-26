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Британский военно-морской флот отправляется в дальний поход, который продлиться более 6 месяцев. На своем пути он посетит 40 стран мира и проведет масштабные учения с Индийскими, Японскими, Сингапурскими и Южнокорейскими ВМС.

В поход отправляются авианосец «Куин Элизабет», который выступит в качестве флагмана, а также противолодочные фрегаты «Ричмонд» и «Кент», эскадренные миноносцы «Даймонд» и «Дефендер», а также АПЛ класса «Астьют». Кроме того, с ними в далекое Тихоокеанское плавание пойдут суда снабжения «Тайспринг» и «Форт Виктория».

Флагман будет нести на палубе 8 истребителей пятого поколения F-35B, а также семь противолодочных, три транспортных и четыре ударных вертолета.

Портал “ПолитРоссия” сообщает, что в походе к кораблям Королевского флота будут время от времени присоединяться американские и голландские суда. Также на одном из этапов группировку сопроводят истребители F-35, принадлежащие Корпусу морской пехоты США.

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