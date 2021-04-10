Королевская армия Таиланда (RTA) пополнила свой авиапарк очередной партией из трех транспортных вертолета Ми-17В-5 российского производства (по кодировке НАТО именуемых Hip-H). Официальная церемония передачи техники RTA состоялась 26 марта на аэродроме Утапао. Об этом сообщило американское военное издание Jane’s.

Эти три вертолета из последней поставки, вероятнее всего, будут эксплуатироваться 41-м авиационным батальоном RTA в Лопбури, который уже эксплуатирует семь других Ми-17В-5, закупленных Таиландом у России ранее.

Первые три Ми-17В-5 были заказаны RTA в марте 2008 года и поставлены в марте 2011 года, еще два были заказаны в июле 2014 года и переданы в ноябре 2015 года. Заказы на шестую и седьмую винтокрылые машины были размещены в декабре 2017 года с доставкой до середины декабря 2018 года.

Как пишет Jane’s, приобретение Таиландом дополнительных Ми-17В-5 отчасти можно рассматривать как результат растущих усилий России по расширению своего присутствия на тайском оборонном рынке, о чем издание ранее уже сообщало. По дипломатическим каналам Москва дала понять, что готова поддержать модернизацию Королевских вооруженных сил Таиланда.

Кроме того, Jane’s также сообщило, что Королевские ВВС Таиланда (RTAF) списали два многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-16 и пять последних учебно-тренировочных истребителей (LIFT) – легких штурмовиков Aero Vodochody L-39ZA Albatross.

Церемонию вывода из эксплуатации самолетов F-16A и F-16B RTAF провели 30 марта. Как было объявлено ВВС Таиланда через Facebook, в 1-м авиакрыле списаны один F-16A Block 15 (серийный номер 10207), назначенный 102-й эскадрилье, и F-16B Block 15 (10321), назначенный 103-й эскадрилье. Причины вывода «на пенсию» истребителей F-16 не разглашаются, но вполне вероятно, что оба планера пострадали от износа. По сообщениям местных СМИ, в ближайшее время могут быть сняты с вооружения и другие F-16.

На следующий день RTAF списали свои последние пять учебно-тренировочных самолетов чешского производства L-39ZA, которые были переданы в 411-ю эскадрилью 41-го крыла, – после более чем 27 лет эксплуатации этого типа авиатехники. Церемония прошла на авиабазе Чиангмай, на ней присутствовал главнокомандующий ВВС Таиланда маршал Эйрбулл Суттиван (Airbull Suthiwan).

Примечательно, что тайский авиационный маршал действительно носит имя Эйрбулл (в прямом переводе с английского AirBull означает «воздушный бык»). Он был назван так своим отцом в ознаменование совместных авиационных учений Таиланда и США, проходивших в 1961 году именно тогда, когда родился будущий маршал авиации Таиланда.

По данным Janes World Air Forces, RTAF первоначально закупили 40 L-39ZA, причем первый самолет был поставлен в 1993 году. В сентябре 2015 года ВВС Таиланда выбрали истребитель T-50TH LIFT – легкий штурмовик производства Korea Aerospace Industries для первого этапа программы замены L-39ZA. Первые четыре самолета были поставлены в январе 2018 года 401-й эскадрилье, которая уже передала оставшиеся L-39 411-й эскадрилье в конце 2017 года. Еще восемь Т-50ТХ были заказаны в 2017 году.