Ухудшение погодных условий вынудило группировку кораблей Балтийского флота РФ несколько задержаться в Средиземном море, сообщает пресс-служба ЗВО. Она поясняет, что как только погода стабилизируется, отряд продолжит движение по намеченному курсу.

В отряд входят плавучая мастерская ПМ-82, танкер «Кола», корвет «Стойкий» и буксир «Яков Гребельский». Сейчас корабли находятся в дальнем походе. Они 4 месяца путешествуют по морям и океанам, принимая участие в международных учебных мероприятиях.

Так, корабли посетили Индийский океан, сделали деловые заходы в Оман и Иран, после чего направились в Красное море и зашли в Порт-Судан, где в скором времени может появиться российская морская база.

8 апреля отряд вышел из сирийского порта Тартус и в настоящий момент движется к Атлантическому океану.