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Макс Ходак, соучредитель организации Neuralink, которую основал Илон Маск, рассказал о возможности создания парка юрского периода с неповторимыми видами динозавров.

Согласно его словам, при желании уже сейчас можно построить соответствующее место, однако в нем отсутствовали бы генетически аутентичные доисторические ящеры. Но при этом через пятнадцать-двадцать лет благодаря генной инженерии и селекции, ученым бы удалось вывести множество экзотических разновидностей.

По мнению Ходака, исчезновение отдельных видов существ может стать причиной не только для их сохранения, но и выведения совершенно новых созданий. Он указал на то, что биоразнообразие является ценным элементом природы, однако необязательно останавливаться на нем, ведь люди могут попробовать создать собственное разнообразие.

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