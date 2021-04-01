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Федеральный суд США постановил, что компания Apple сознательно отправила в продажу компьютеры с неисправностью.

Речь идёт об устройстве MacBook Pro, которое имеет дефект подсветки в нижней части экрана. Так, эта подсветка приобретает вид сценического света, а спустя какое-то время полностью выходит из строя. Проблема была обнаружена на 13-дюймовых и 15-дюймовых моделях. Против компании был подан коллективный иск.

Поначалу Apple отказывалась обслуживать дефектные устройства по гарантии. Позже появилась программа, которая решала проблему на 13-дюймовых устройствах. Однако дефект остался на 15-дюймовых моделях, причём компания продолжала их продавать, не предупреждая покупателей.

Как считает суд, в пользу того, что компания знала о дефекте и всё равно отправила MacBook на рынок, говорят несколько факторов. Так, Apple проводила интенсивное тестирование перед выпуском на рынок, кроме того, после выпуска было слишком много жалоб на дефект, что должно было насторожить компанию.

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