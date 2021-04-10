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Генерал-лейтенант Юрий Грехов, который является командующим войсками ПВО и ПРО, в интервью изданию «Красная звезда» рассказал о С-350 «Витязь» и РЛС «Контейнер».

С-350 «Витязь», как было отмечено, отлично показал себя ещё во время проведения государственных испытаний. Этот комплекс способен уничтожить все цели, использовав при этом минимум ракет. Кроме того, «Витязь» получил увеличенный боекомплект управляемых зенитных ракет. Благодаря этому удалось заметно увеличить его огневую мощь.

Говоря о РЛС «Контейнер», Грехов заявил, что она следит за воздушной обстановкой на расстоянии примерно в две тысячи км от границы России. РЛС расположена в Мордовии, где она находится с 2019 года. Среди особенностей РЛС – возможность при помощи определённого диапазона длин волн узнать, что происходит за горизонтом, выявить почти все воздушные объекты, а также те, что строились с использованием стелс-технологий.

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  • Анна
  • 08.04.2021
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