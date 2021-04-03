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Юрий Кнутов, руководитель музея ПВО, сообщил, что появление у РФ новейших истребителей Су-35 и Су-57 во многом стало возможным благодаря разработке Су-37.

Военный эксперт отметил, что этот экспериментальный боевой самолет был разработан с двигателями, имевшими управляемый вектор тяги, что позволило обеспечить его невероятной маневренностью. Данное преимущество удалось подтвердить уже в рамках первого полета Су-37, состоявшегося в 1996 году.

Специалист добавил, что это воздушное судно было способно с высокой эффективностью уничтожать летательные аппараты, поэтому сейчас могло бы выполнять функции фронтового истребителя. Однако его так и не запустили в серийное производство. Но при этом многие конструктивные решения, использованные при его разработке, были в итоге реализованы в Су-35 и Су-57.

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