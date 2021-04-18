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Юрий Кнутов, специалист в области военной техники, рассказал о российском вооружении, которое сможет заставить Соединенные Штаты начать переговоры с РФ.

Согласно его словам, у РФ имеется новейший подводный беспилотник «Посейдон», который многие западные эксперты уже окрестили «торпедой Судного дня». Он отметил, что при нанесении удара сразу несколькими подобными БПЛА удастся сформировать огромное цунами, которое смоет многие американские прибрежные города.

Помимо данной «торпеды» Россия также уже в следующем году получит на вооружение современную МБР под названием «Сармат», которая значительно превосходит своих предшественников. По мнению Кнутова, этого оружия будет достаточно, чтобы Вашингтон наконец-то сел за стол переговоров с Москвой.

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