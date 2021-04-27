читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Композиция «Любимый город», исполненная на русском языке лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, набрала уже более двух миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Отмечается, что рокер неплохо знает русский и иногда общается на нем с представителями РФ.

Российский исполнитель Юрий Лоза в своем комментарии к исполнению песни заявил, что Rammstein порадовали его, выбрав именно композицию «Любимый город».

Впервые эта песня прозвучала в фильме «Истребители», снятом в далеком 1939 году советскими кинематографистами. Исполнил ее Марк Бернес.

Композиция в исполнении фронтмена немецкой металл-группы будет звучать в картине «Девятаев», которая появится на экранах уже 29 апреля. В ней главную роль исполнил Павел Прилучный. Он играет пилота Михаила Девятаева, который сбежал из немецкого концентрационного лагеря, угнав бомбардировщик Heinkel He 111.

Вам может понравиться

Глава британской разведки назвал Россию “ослабевающей державой”

Россия переживает сложные времена и вообще является объективно ослабевающей державой. Однако при этом она остается весьма серьезной угрозой, заявил руководитель Внешней разведки Великобритании Ричард Мур. Он заявил, что выстраивание модели

Военный историк Кнутов: США пытаются создать искусственный интеллект “Скайнет” из “Терминатора”

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об искусственном интеллекте FIRESTORM разработанном Соединенными Штатами, и предостерег, что он может превратиться в подобие «Скайнет» из знаменитого блокбастера «Терминатор». Эксперт пояснил, что FIRESTORM предназначен

Эксперт Мураховский назвал нереалистичным видео с уничтожением российского “Панциря-С1”

Российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал появившееся вчера в Сети видео с уничтожением ЗРПК «Панцирь-С1» посредством турецкого беспилотного аппарата от компании Roketsan. Он заявил, что этот ролик стал очередной частью
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 27 апреля – снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |