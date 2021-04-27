Композиция «Любимый город», исполненная на русском языке лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, набрала уже более двух миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. Отмечается, что рокер неплохо знает русский и иногда общается на нем с представителями РФ.

Российский исполнитель Юрий Лоза в своем комментарии к исполнению песни заявил, что Rammstein порадовали его, выбрав именно композицию «Любимый город».

Впервые эта песня прозвучала в фильме «Истребители», снятом в далеком 1939 году советскими кинематографистами. Исполнил ее Марк Бернес.

Композиция в исполнении фронтмена немецкой металл-группы будет звучать в картине «Девятаев», которая появится на экранах уже 29 апреля. В ней главную роль исполнил Павел Прилучный. Он играет пилота Михаила Девятаева, который сбежал из немецкого концентрационного лагеря, угнав бомбардировщик Heinkel He 111.