Послание российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию здорово напугало главу внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина. Он заявил, что руководству и гражданам страны сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, так как РФ не собирается считаться с Киевом.

Климкин процитировал слова президента России о том, что Москва теперь установит для Запада и его прихлебателей «красные линии» и сама будет решать, нарушили они их или нет. Кроме того, на любые враждебные действия лидер РФ пообещал жесткий ассиметричный ответ.

По словам главы МИД Украины, страна должна теперь находиться в полной готовности, но не уточнил к чему именно. Также он заявил, что необходимо продолжать привлекать внешние силы для защиты государства.

Путин в своем послании рассказал о враждебно настроенных к России западных странах, а также их приспешниках.

«Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», – заявил глава государства.

Также он отметил, что если корректное отношение к этим всем выходкам Запада воспринималось, как слабость России, то теперь она начнет действовать жестко в ответ на любые нападки.