читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В польской деревне Минковске, что в Опольском воеводстве, располагается 48 ящиков с драгоценностями и золотом, заявили представители команды кладоискателей из Польши. Они пояснили, что этот клад оставили после себя нацисты во время Второй мировой войны.

По словам кладоискателей, ящики сокрыты под дворцом, которые использовался гитлеровцами в качестве борделя для немецких солдат и офицеров. Также выдвигается версия о том, что в ящиках спрятано «золото Бреслау» о котором ходит много легенд. Его стоимость по приблизительным оценкам достигает семисот миллионов американских долларов.

Помимо золота и драгоценностей в водонепроницаемых ящиках также хранятся дорогостоящие музейные экспонаты, произведения искусства и ценные бумаги, сообщают кладоискатели.

Информация о кладе появилась в 2019 году в дневнике якобы офицера СС Эгона Олленхауэра. Он написал, что после начала контрнаступления советских войск в Польше по приказу Гитлера было спрятано 20 грузовых автомобилей с драгоценностями, вывезенными из разных стран мира. Российский эксперт Константин Залесский прокомментировавший этот «дневник», заявил, что фамилия офицера вымышлена. Также он засомневался в достоверности сведений о «кладе».

Вам может понравиться

Автор учебника по истории прокомментировал критику президента РФ

Профессор Олег Волобуев, который составил учебник истории, не понравившийся президенту РФ Владимиру Путину, объяснил, по какой причине в книге не упоминаются многие известные исторические факты. По его словам, данный учебник

Бывший главред новгородской газеты осужден на четыре года за изнасилование журналистки

Экс-главред издания «Новгород» Михаил Боголюбов был приговорен районным судом к 4-м годам заключения в тюрьме за сексуальное надругательство над журналисткой Алиной Щегловой. Полтора года назад Щеглова разместила в социальных сетях

Украинский Генштаб проводит “стратегический сбор” из-за “агрессивной политики России”

Главком ВСУ Руслан Хомчак объявил «стратегический сбор», на котором будет обсуждаться «российская агрессия». В нем примут участие не только руководители украинской армии, но и представители натовских войск, который сейчас находятся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |