В польской деревне Минковске, что в Опольском воеводстве, располагается 48 ящиков с драгоценностями и золотом, заявили представители команды кладоискателей из Польши. Они пояснили, что этот клад оставили после себя нацисты во время Второй мировой войны.

По словам кладоискателей, ящики сокрыты под дворцом, которые использовался гитлеровцами в качестве борделя для немецких солдат и офицеров. Также выдвигается версия о том, что в ящиках спрятано «золото Бреслау» о котором ходит много легенд. Его стоимость по приблизительным оценкам достигает семисот миллионов американских долларов.

Помимо золота и драгоценностей в водонепроницаемых ящиках также хранятся дорогостоящие музейные экспонаты, произведения искусства и ценные бумаги, сообщают кладоискатели.

Информация о кладе появилась в 2019 году в дневнике якобы офицера СС Эгона Олленхауэра. Он написал, что после начала контрнаступления советских войск в Польше по приказу Гитлера было спрятано 20 грузовых автомобилей с драгоценностями, вывезенными из разных стран мира. Российский эксперт Константин Залесский прокомментировавший этот «дневник», заявил, что фамилия офицера вымышлена. Также он засомневался в достоверности сведений о «кладе».