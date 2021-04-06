В китайском информагентстве «Гуньча» рассказали о том, позволит ли Украине поддержка со стороны Соединенных Штатов победить РФ в возможном военном конфликте.

Авторы материала отмечают, что в рамках телефонной беседы между Владимиром Зеленским, украинским лидером, и его американским коллегой Джо Байденом, последний пообещал Киеву поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе. В российском МИД при этом заявляют, что все сообщения о планах России вторгнуться на Украину являются не более чем выдумкой.

Военные эксперты добавили, что в случае реального столкновения Киева и Москвы украинские власти вряд ли получат помощь от Вашингтона. Они отметили, что США сначала разжигают войны, а затем продают свое вооружение. НАТО тоже не станет ввязываться в войну с РФ, так как в Альянсе понимают, к чему это может привести.