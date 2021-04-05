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Соединенные Штаты не будут вступать в конфликт между Украиной и Россией, так как в нем у них нет ни единого шанса на победу, считают читатели китайского издания «Гуаньча». Так они прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка протянет руку помощи Киеву.

«Как протянут руку помощи, так и провалятся в яму вместе с Украиной, потому что русские сейчас слишком уж хороши», – отмечает Aries.

Напомним, что российский МИД на все это ответил, что заявления Вашингтона о войне – сплошной вымысел, так как РФ не собирается ни с кем воевать. И боевые действия с Украиной совершенно не в ее интересах. Впрочем, китайские пользователи и так знают, кто больше всего заинтересован в этой войне.

“Янки все еще собираются работать по старому образцу: начать драку — купить оружие — заработать денег”, — раскрыл планы США читатель с лаконичным ником h.

Также пользователи погрустили о судьбе Украины, на которую янки абсолютно наплевать. Американцы, по их словам, с удовольствием превратят эту страну в новую Сирию, поэтому она просто распадется. Восток уйдет к России, а остатки территории будут бесплатным полигоном США.

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