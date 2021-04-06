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Китайские читатели очень внимательно следят за ситуацией на Украине и сходятся во мнениях в том, что Соединенные Штаты не рискнут начать наступление на Донбасс. Они знают, что Россия вмешается в конфликт, поэтому опасаются своего поражения.

“Русские хороши, а США провалятся в яму после того, как помогут Украине”, – пишет один из пользователей.

Другой в своем комментарии предполагает, что Украина после вмешательства США станет второй Сирией.

Еще один комментатор пишет, что Соединенные Штаты ведут себя по старой схеме – развязывают войну, чтобы продавать свое никому не нужное оружие, а затем убегают в кусты и наблюдают за боевыми действиями по телевизору.

При этом практически все читатели из Китая поддерживают РФ и выражают уверенность в том, что Москва победит независимо от того, вмешается НАТО в конфликт или нет.

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