Морские силы японской самообороны зафиксировали выход китайских боевых кораблей в западную часть Тихого океана. Они постоянно наблюдают за маршрутом их движения с момента прохода между островами Окинава и Мияко, которые принадлежат Японии.

Во главе китайской группировки кораблей находится авианосец «Ляонин», сообщает Телеграм-канал «Военный обозреватель». Авторы также отмечают, что практически одновременно Соединенные Штаты отправили в регион свой авианосный корабль USS Theodore Roosevelt. Поэтому не исключено, что два авианосца в скором времени встретятся в Тихом океане.

Напомним, что Китай назван одним из главных врагов Соединенных Штатов наряду с Россией. Вашингтон недоволен ситуацией с уйгурами и попытками Пекина «оккупировать» и без того принадлежащий ему Тайвань. Кроме того, США не нравится стремительно развивающаяся экономика КНР, грозящая создать Америке жесткую конкуренцию на международном рынке.