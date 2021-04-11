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Общество по правам человека в КНР подсчитало количество войн, развязанных Соединенными Штатами с 1945 года и заявило, что именно США является причиной подавляющего большинства гуманитарных катастроф на планете.

Так, по состоянию на 2001 год Вашингтон развязал 201 локальных конфликт в 153 регионах мира. При этом стоит отметить, что общее количество таких войн составило 248. Свои действия Соединенные Штаты называют «гуманным вмешательством», однако на самом деле в подобных конфликтах гибнет огромное количество людей.

Помимо этого, стоит упомянуть и стремление США вмешаться в любой внутренний конфликт, разжигание беспорядков, поддержку антиправительственных сил, причем не только моральную, но и военную. С 2001 года Соединенные Штаты участвовали в войнах на Ближнем Востоке и их гуманизм стоит жизни миллионам людей.

Экологические кризисы, стремительное падение экономики, огромное количество погибших, а также беженцев и переселенцев – это результаты войн, развязываемых США во имя демократии и «соблюдения прав человека».

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