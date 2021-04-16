читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский политический обозреватель Андрей Золотарев ожидает ракетного удара России по Украине. Он заявил, что на такой ход Москва пойдет, чтобы поддержать самопровозглашенные республики Донбасса.

По словам Золотарева, главы ДНР и ЛНР написали Владимиру Путину письма с просьбой о поддержке. Политолог отмечает, что информация об этих письмах официально не подтверждена, однако чисто гипотетически они все же могли быть. И скорее всего руководители республик просили принять их в состав РФ.

Золотарев считает, что на этот шаг Россия на пойдет хотя бы потому, что восстановление Донбасса обойдется ей слишком уж дорого. Кроме того, Запад отреагирует на присоединение ЛНР и ДНР очередными санкциями, разрушающими экономику страны. Поэтому Москва может разве что признать независимость республик и действовать по тому сценарию, который был реализован в 2008 году в Грузии.

Политолог призывает Киев быть готовым к провокациям, а также к тому, что возможные боевые действия будут сильно отличаться от столкновения 2014 года. На этот раз Россия, по его мнению, может наносить ракетные удары прямо со своей территории даже не вводя на Донбасс свои войска.

Вам может понравиться

Шойгу отметил стремительное наращивание сил НАТО в Арктике

Побороться за ресурсы, скрывающиеся подо льдами Северного Ледовитого океана не против не только Соединенные Штаты, но и другие страны мира. Из-за этого ситуация в арктическом регионе серьезно усложняется, заявил глава

В МИД Украины прокомментировали разговор Путина с Байденом

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал звонок американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. Он отметил, что это знак продолжения общения между РФ и Соединенными Штатами, которое очень

Глава Минобороны Украины придумал для Кремля новый “план по захвату Донбасса”

Россия вполне может применить к Донбассу «грузинский сценарий», заявил глава военного ведомства Украины Андрей Таран на встрече с французским послом Этьеном де Понсеном. Он отметил, что все начнется с провокаций,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – переменная облачность, до 2 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C |