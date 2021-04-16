Украинский политический обозреватель Андрей Золотарев ожидает ракетного удара России по Украине. Он заявил, что на такой ход Москва пойдет, чтобы поддержать самопровозглашенные республики Донбасса.

По словам Золотарева, главы ДНР и ЛНР написали Владимиру Путину письма с просьбой о поддержке. Политолог отмечает, что информация об этих письмах официально не подтверждена, однако чисто гипотетически они все же могли быть. И скорее всего руководители республик просили принять их в состав РФ.

Золотарев считает, что на этот шаг Россия на пойдет хотя бы потому, что восстановление Донбасса обойдется ей слишком уж дорого. Кроме того, Запад отреагирует на присоединение ЛНР и ДНР очередными санкциями, разрушающими экономику страны. Поэтому Москва может разве что признать независимость республик и действовать по тому сценарию, который был реализован в 2008 году в Грузии.

Политолог призывает Киев быть готовым к провокациям, а также к тому, что возможные боевые действия будут сильно отличаться от столкновения 2014 года. На этот раз Россия, по его мнению, может наносить ракетные удары прямо со своей территории даже не вводя на Донбасс свои войска.