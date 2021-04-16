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Киев надеется, что Китай поможет в «сдерживании российской агрессии». Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин после консультации с замглавой МИД Китая Ле Юйчэном.

Как сообщается, Енин передал Юйчэну сведения о текущей ситуации в Донбассе, а также о том, что Россия продолжает наращивать военные формирования у границ стран. Также Енин выразил надежду в том, что Китай поможет в сдерживании “российской агрессии”.

В ответ Юйчэн выразил уверенность в том, что конфликт можно будет разрешить при помощи переговоров. Также он заверил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Другими вопросами были взаимодействие между странами в рамках международных организаций, а также сотрудничество в ряде сфер, в том числе торговой, транспортной и гуманитарной.

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