Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации, отметил, что Киев согласен принять проект по Донбассу, предложенный РФ и направленный на предотвращение нарушений режима прекращения огня, но с рядом своих дополнений.

Согласно его словам, вчера удалось детально обсудить вопрос касательно улучшения механизма реагирования на нарушения перемирия. Первая версия соответствующего документа была предложена Россией. Кравчук отметил, что он не был принят, однако его планируется взять за основу для разработки нового проекта с правками со стороны Украины.

Переработанный Киевом документ сегодня, 29 апреля, был передан Хайди Грау, спецпредставителю председателя ОБСЕ на Украине. В СМИ напоминают, что в последнее время ситуация на Донбассе значительно накалилась из-за постоянных обстрелов ВСУ территорий ЛДНР.