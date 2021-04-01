Политолог Яков Кедми прокомментировал телефонную беседу между начальниками генеральных штабов США и России Марка Милли и Валерия Герасимова. Он уверенно заявил, что причиной звонка из Соединенных Штатов была совсем не информация Киева о скоплении войск РФ у границ Украины.

Именно она была названа официальным поводом для звонка, однако Кедми считает, что дело совсем в другом. По мнению эксперта, Милли хотел выяснить, как Россия будет реагировать на натовские учения, которые запланированы у рубежей Крымского полуострова в этом году.

«Американские базы и те, кто дает им место и готов расположить на своей территории средства предупреждения или атаки, подвергают себя смертельной опасности в случае войны. Попытки играть на напряженности в условиях высокой вероятности превентивного и упреждающего удара намного более опасны. Потому что никто не гарантирует, что другая сторона воспримет происходящее как простое бряцание оружием. А если нет?» – задал риторический вопрос Кедми.

По его мнению, в США отметили существенно повышающиеся риски вооруженного столкновения РФ и НАТО и решили разрядить ситуацию звонком в Россию.