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Соединенные Штаты заявляли, что поддержат Украину на Донбассе, однако это еще не означает, что в Киев прилетят воинские подразделения войск США, чтобы принять участие в конфликте, уверен израильский политический эксперт Яков Кедми. Он заявил, что вероятность появления американских бойцов на линии разграничения можно сравнить с возможностью вручную «вырыть Черное море».

Кедми заявляет, что после такого обещания, прозвучавшего из уст главы Пентагона Ллойда Остина и президента США Джо Байдена украинцы вдохновленно начали рассказывать сказки о том, что американский десант прямо сегодня начнет высадку на Донбасс. На самом деле ничего подобного не будет.

Кроме того, эксперт уверен, что и Украина не намерена начинать наступление на ЛНР и ДНР. Она отлично понимает последствия такого шага, прекрасно видит, что Европа соблюдает нейтралитет и не собирается вмешиваться, Поэтому наступательная операция может начаться лишь при условии, что в украинском руководстве кто-то окончательно потеряет голову.

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