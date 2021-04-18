Любая попытка Украины начать боевые действия на Донбассе предполагает перенос ее границы поближе к Днепру, считает военный аналитик Яков Кедми. Он перечисляет три основных варианта, по которым могут развиваться события.

Первый из них – это наступление Киева и отражение атаки ополчением ДНР и ЛНР. Три корпуса самопровозглашенных республик гонят украинские войска к Днепру и закрепляются там.

Второй вариант подразумевает тот же порядок действий. Однако вместо отступления Украина атакует корпуса ополченцев с помощью ракет и авиации. В этом случае в конфликт вмешается Россия и границы соседней страны вновь переносятся к тому же Днепру.

Самый фантастический – это третий вариант, при котором ВСУ вдруг удается блицкриг на Донбассе и она добирается до российских границ. В этой ситуации Россия вмешается гораздо раньше, чтобы защитить своих граждан, и гонит нападавших к Одесскому лиману.