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Эксперт Яков Кедми рассказал о том, что ждёт Украину в случае начала вооружённого конфликта России и США.

Как он считает, в такой ситуации страны, имеющие на своей территории военные базы с разведывательным, атакующим, и другим вооружением, подвергаются наибольшей опасности. Кроме того, существует серьёзная опасность и для тех стран, которые удобны для мгновенного поражения. Украина в этой ситуации подставляется под основной удар.

Кедми отметил, что российско-украинские отношения сейчас очень напряжены из-за ситуации с Крымом и Донбассом. Поэтому вероятность того, что Украина попадёт под удар в случае российско-американского конфликта, достаточно высока.

Ээксперт сообщил, что попытки со стороны Украины угрожать России являются безумием. Также он отозвался и о стремлении получить у себя базы НАТО.

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