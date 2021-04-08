Американский президент Джо Байден в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал поддерживать Киев на Донбассе. Однако это не означает, что НАТО высадит в регионе свой десант или уже завтра примет решение о зачислении Украины в члены альянса, уверен политолог Яков Кедми.

Эксперт заявляет, что никто не давал Киеву никаких гарантий. Обещание поддержки не значит абсолютно ничего, так как Байден вполне может «поддерживать» Украину бесконечными высказываниями о глубокой обеспокоенности.

Зеленский же, вдохновленный подобными заявлениями президента США, продолжает идти на обострение конфликта на востоке страны. По мнению Кедми, логику украинского лидера понять сложно, как и то, чего он пытается добиться продолжением обстрелов населенных пунктов Донбасса.

«Зеленский сейчас пускает слюни на заявления Байдена, все больше обостряя конфликт в Донбассе. Для чего? Чтобы был повод позвонить в Вашингтон и сказать «мы готовы». США же знают, что им этот конфликт нужен исключительно с политической точки зрения, чтобы надавить на Россию по неудобным направлениям», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что Киев перейдет в наступление только после того, как Байден прикажет это сделать. До того момента никаких действий, кроме провокационных обстрелов, ждать не стоит.