Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми заявил, что Вашингтон поставит Украину под удар в ситуации, если в Донбассе начнётся война.

Согласно заявлению Кедми, украинские власти напрасно надеются на то, что США или Европа будут оказывать им активную поддержку при обострении конфликта в Донбассе. Кедми указал, что властям Украины придётся самостоятельно разбираться с последствиями принятых ими решений.

Эксперт также сообщил, что власти Украины просят у Запада разместить у себя военные базы. Но, по словам Кедми, это только увеличивает опасность для страны, так как военные базы ещё сильнее испортят отношения между Киевом и Москвой, кроме того, они будут первыми целями в случае войны.

Также, как отметил Кедми, Украина уже сейчас ведёт себя так, как будто уже состоит в НАТО, и эту позицию он считает странной, так как у Киева нет боеспособной армии с требуемым уровнем квалификации и вооружения.

Вам может понравиться

DWN: США и НАТО готовят для России неприятный сюрприз с конвенцией Монтре

В статье немецкого издания DWN, переведенной «ПолитРоссией», отметили, что Соединенные Штаты и НАТО готовят для РФ неприятный сюрприз, который касается выполнения конвенции Монтре. По мнению авторов материала, Североатлантический альянс пытается

На видео показали объявленные Шойгу масштабные учения вооруженных сил России

Представители оборонного ведомства РФ разместили ролик, где демонстрируются крупные военные учения российских вооруженных сил, о которых ранее сообщил Сергей Шойгу. Вчера, 6 апреля, руководитель Минобороны России, отметил, что на военных

Ксения Бородина рассказала, как попала в больницу после выстрела в театре

Ксения Бородина сообщила своим подписчикам в Instagram, что попала в больницу после того, как сходила на спектакль в театр. Согласно рассказу телеведущей, в МХАТ она отправилась со своей знакомой. Они
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 7 апреля – пасмурно, до 20 °C |