Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми заявил, что Вашингтон поставит Украину под удар в ситуации, если в Донбассе начнётся война.

Согласно заявлению Кедми, украинские власти напрасно надеются на то, что США или Европа будут оказывать им активную поддержку при обострении конфликта в Донбассе. Кедми указал, что властям Украины придётся самостоятельно разбираться с последствиями принятых ими решений.

Эксперт также сообщил, что власти Украины просят у Запада разместить у себя военные базы. Но, по словам Кедми, это только увеличивает опасность для страны, так как военные базы ещё сильнее испортят отношения между Киевом и Москвой, кроме того, они будут первыми целями в случае войны.

Также, как отметил Кедми, Украина уже сейчас ведёт себя так, как будто уже состоит в НАТО, и эту позицию он считает странной, так как у Киева нет боеспособной армии с требуемым уровнем квалификации и вооружения.