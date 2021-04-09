Президент Украины Владимир Зеленский нагло врет гражданам страны о том, что решить конфликт на Донбассе можно только после вступления в НАТО, заявил политолог Яков Кедми. Он также отметил, что мечты украинского лидера о Североатлантического альянса так и останутся мечтами. Да и сам он скоро перестанет быть президентом.

Кедми заявляет, что Украину вдохновил разговор между американским президентом Джо Байденом и Зеленским, в котором первый пообещал второму поддержку. Жители страны уже сделали эту беседу чуть ли не национальным праздником, однако ничего конкретного в ней Байден не сказал. Он даже не пообещал помочь вакциной, не говоря уже о поставках оружия или переброске своих войск.

Единственное, что сделал лидер США для Киева – это выразил свою симпатию Зеленскому и всей стране. Именно это заявление настолько вдохновило президента Украины, что он впал в «полный маразм» и начал рассказывать о помощи и вступлении в НАТО. Однако ни того, ни другого он точно не дождется, подытожил политический обозреватель.