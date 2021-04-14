В распоряжении армий ДНР и ЛНР имеется в два раза больше танков, чем на вооружении Украины. Причем самопровозглашенные республики имеют более современную и надежную бронетехнику, обеспечивающую им неоспоримое преимущество перед ВСУ.

Политолог Яков Кедми, который ранее заявлял, что украинской армии нужно будет быстро бежать к ближайшим границам, если Россия вступит в конфликт на Донбассе, пояснил, что и без этого ВСУ придется туго.

Помимо уже упомянутых танков, он также подсчитал артиллерийские системы и заявил, что у ДНР и ЛНР их втрое больше, чем у Киева.

Такой перевес в технике просто не может не сыграть свою роль в вооруженном столкновении. И даже несмотря на то, что ВСУ в пять раз превосходят ополчение по численности личного состава, они все равно проиграют войну. Единственный вопрос, на который пока нет ответа – где именно остановятся танки Донбасса.