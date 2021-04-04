Сервис SuperJob выяснил, сколько россиян испытывают страх одиночества.

Треть опрошенных россиян, а именно, 34%, сообщили о том, что боятся остаться в одиночестве. Среди них 11% опрошенных однозначно утвердительно ответили на этот вопрос, остальные 23% – опасаются возникновения такой ситуации.

Среди женщин такой страх есть у 38% опрошенных, остальные 62% страха одиночества не испытывают. Мужчины боятся одиночества меньше – такой страх есть у 32%, 68% его не имеют. Остаться одинокими больше всего опасаются люди от 35-ти до 44-х лет, и россияне, чей ежемесячный доход составляет менее 30-ти тысяч рублей. Люди, чей доход составляет более 80-ти тысяч рублей, страх одиночества испытывают реже – об этом страхе сообщили лишь 16,7% опрошенных. Среди людей со средним доходом одиночества опасаются 23,8% опрошенных.

В целом, специалисты сервиса выяснили, что люди стали меньше бояться одиночества – так, результаты проведённого в 2009 году аналогичного опроса показали, что остаться без общения опасались 51% респондентов.