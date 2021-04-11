Отставной капитан американских ВМС Гарии Табах заявляет, что у Киева имеются все шансы получить обратно и Донбасс, и даже Крым. Однако для этого Украине нужно набраться терпения и дождаться подходящего момента.

Офицер уверен, что Киев уже сейчас может вернуть под свой контроль Донбасс, несмотря на то, что Россия скапливает войска и повышает напряженность в регионе. Также он отметил, что Крым тоже когда-нибудь вновь станет украинским.

По его словам, еще в 2013 году никто и представить не мог, что Россия «оккупирует» полуостров. Точно также может случиться и обратная ситуация. Табах предполагает, что уже «завтра Россия может развалиться» и тогда Украина получит Крым в свое полное распоряжение.

Напомним, что Киев обостряет ситуацию на Донбассе еще с февраля. Он регулярно проводит обстрелы территории самопровозглашенных республик. Эксперты предполагают, что в конце апреля – начале мая может начаться полномасштабное наступление на ЛНР и ДНР.