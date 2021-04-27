Правительство Германии должно немедленно прекратить поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток-2», заявила Анналена Баербок, претендующая на пост канцлера ФРГ. Политик отметила, что будь она при власти, давно бы закрыла этот престижный для России проект.

По словам Баербок, суверенные государства имеют право принимать самостоятельные решения о вступлении в какие-либо союзы или блоки. Россия же посредством давления ограничивает их выбор. Несложно догадаться, что под таким государством имеется в виду Украина, которую РФ якобы не пускает в НАТО и ЕС.

Кандидат в канцлеры заявила, что столь жесткие санкции, как прекращение строительства газопровода, должны заставить Россию соблюдать международные договоренности. Но действующее правительство «торпедирует» их и идет на поводу у Москвы.