Профессор Оттавского университета Пол Робинсон опубликовал в издании RT International статью, в которой рассказал о мощи российской армии. При этом он опроверг заявления некоторых экспертов, которые несколько преувеличивают возможности РФ.

Политолог прокомментировал заявления, в которых утверждается, что российский танковый парк включает в себя 15 тысяч боевых машин, готовых по первому сигналу ринуться в бой. По мнению специалиста, Россия постоянно эксплуатирует не более 3–3,5 тысяч танков. Остальные же находятся на хранении в ангарах и будут задействованы лишь в случае агрессии со стороны вероятного противника.

По мнению политолога, статью которого перевел портал “ПолитРоссия”, Североатлантический альянс, в последнее время активно сосредотачивающий силы вокруг России, представляет собой реальную угрозу для РФ. Однако она тоже может удивить НАТО своими разработками.

Так, в ее распоряжении имеется гиперзвуковое оружие – ракеты «Циркон», которые в этом году должны завершить госиспытания, и уже принятые на вооружение носители с гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Кроме того, РФ начала серийное производство танков «Армата», которые сегодня не знают равных в своем классе и уже прошли испытания реальным боем в Сирии.