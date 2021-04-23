На строительной площадке или при реконструкции зданий часто необходим инструмент, который справится с нарезкой арматуры и других изделий из металла, камня, асфальта, бетона. Он называется бензорез, и актуален для применения при проделывании штроб, нарезке бордюров, а также спасательных работ и демонтажа. Устройство серьезное, стоит недешево, на что же обратить внимание при выборе?

Основные характеристики для выбора бензорезов

Подумайте, на какому материалу вы планируете работать. Например, самыми мощными являются модели, работающие по бетону, так как для разрезки этого материала нужно много энергии и выносливости. А вот бензорезы по металлу не такие производительные.

Чтобы не переплачивать и не покупать более тяжелое устройство, оцените необходимую вас глубину реза (максимальное значение обычно не превышает 260 мм).

Резка может быть мокрой и сухой. Первая бережет инструмент, охлаждает пильный диск (но и цена на устройства такого типа выше). Сухая резка требует передышек, чтобы инструмент не перегревался.

Очистка от пыли. При резке образуется огромное количество пыли, при попадании в бензорез она постепенно может привести его в негодность. Поэтому для инструментов, которые в работе каждый день, особое значение придают системе фильтров.

Гарант безопасной работы – это ударопрочный кожух! Важна и антивибрационная система. Также не забывайте и о себе: каким бы надежным не было оборудования, на вас должна быть каска, маска, очки, перчатки.

Размеры и масса. Мощность влияет на габариты, но не всякий сможет долгое время держать слишком тяжелое устройство. Если вам необходима производительная техника, в конструкцию должны быть включены рукоятки, ножки, колеса для вашего удобства.

Габариты и вес. Чем производительнее устройство, тем сложнее с ним работать. Поэтому некоторые модели оснащены двумя рукоятками, колеса или ножками. А антивибрационная система сделает эксплуатацию более удобной.

Безусловно, не последнее место занимает производитель. Бензорез Хускварна – это прекрасный выбор, так как эта шведская компания много лет пользуется популярностью. Среди преимуществ:

продуманная конструкция и оптимальный вес;

точная резка алмазными дисками, которые служат долго,

устройства, подходящие для разных материалов, широкий диапазон мощностей;

качественная антивибрационная система;

как сухая (есть возможность подсоединения к пылесосу), так и влажная резка.

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