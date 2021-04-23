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На строительной площадке или при реконструкции зданий часто необходим инструмент, который справится с нарезкой арматуры и других изделий из металла, камня, асфальта, бетона. Он называется бензорез, и актуален для применения при проделывании штроб, нарезке бордюров, а также спасательных работ и демонтажа. Устройство серьезное, стоит недешево, на что же обратить внимание при выборе?

Основные характеристики для выбора бензорезов

Резчик бензиновый Husqvarna K970. Фото.

  • Подумайте, на какому материалу вы планируете работать. Например, самыми мощными являются модели, работающие по бетону, так как для разрезки этого материала нужно много энергии и выносливости. А вот бензорезы по металлу не такие производительные.
  • Чтобы не переплачивать и не покупать более тяжелое устройство, оцените необходимую вас глубину реза (максимальное значение обычно не превышает 260 мм).
  • Резка может быть мокрой и сухой. Первая бережет инструмент, охлаждает пильный диск (но и цена на устройства такого типа выше). Сухая резка требует передышек, чтобы инструмент не перегревался.
  • Очистка от пыли. При резке образуется огромное количество пыли, при попадании в бензорез она постепенно может привести его в негодность. Поэтому для инструментов, которые в работе каждый день, особое значение придают системе фильтров.
  • Гарант безопасной работы – это ударопрочный кожух! Важна и антивибрационная система. Также не забывайте и о себе: каким бы надежным не было оборудования, на вас должна быть каска, маска, очки, перчатки.
  • Размеры и масса. Мощность влияет на габариты, но не всякий сможет долгое время держать слишком тяжелое устройство. Если вам необходима производительная техника, в конструкцию должны быть включены рукоятки, ножки, колеса для вашего удобства.
  • Габариты и вес. Чем производительнее устройство, тем сложнее с ним работать. Поэтому некоторые модели оснащены двумя рукоятками, колеса или ножками. А антивибрационная система сделает эксплуатацию более удобной.

Безусловно, не последнее место занимает производитель. Бензорез Хускварна – это прекрасный выбор, так как эта шведская компания много лет пользуется популярностью. Среди преимуществ:

  • продуманная конструкция и оптимальный вес;
  • точная резка алмазными дисками, которые служат долго,
  • устройства, подходящие для разных материалов, широкий диапазон мощностей;
  • качественная антивибрационная система;
  • как сухая (есть возможность подсоединения к пылесосу), так и влажная резка.

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