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В датском издании Jyllands-Posten военный эксперт Йорген Уллерул отметил, что «бряцание оружием» РФ напоминает ему о периоде Холодной войны, когда США соперничали с СССР.

Согласно словам датского аналитика, сейчас американцам противостоят сразу две страны: КНР и Россия. Между ними наблюдается новая гонка вооружений. Однако сейчас борьба между ними значительно отличается, так как у супердержав появилось новое вооружение – гиперзвуковое. Подобные ракеты невозможно уничтожить даже новейшими системами ПВО.

Военного специалиста также беспокоит наличие у России беспилотных торпед «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Они оснащены мощными термоядерными боеголовками, способными создать гигантские волны, которые могут смывать целые города. Радиация при этом сделает данные поселения непригодными для жизни на долгие годы.

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