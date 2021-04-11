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Американские специалисты раскритиковали собственные межконтинентальные баллистические ракеты. Статья была опубликована изданием The National Interest.

Автор статьи указывает на то, что США может «застрять» с устаревшей технологией, которой уже около 50-ти лет. Это также грозит техническими и финансовыми трудностями.

Так, указывается, что сообщество по разоружению решило отказаться от уничтожения МБР Minuteman III. Этим технологиям уже около полувека, и их решили оставить. Проект же по разработке новой системы сдерживания могут и вовсе заморозить на неопределённое время. Предполагается, что продление срока службы старых МБР будет дешевле, чем разработка новых.

При этом эксперты заявляют, что старые ракеты нельзя держать дольше 2030 года – после этого они начнут попросту разваливаться.

По мнению журналистов, продление срока службы старых МБР несёт за собой хитрый план. Так, предполагается, что Россия в будущем согласится уничтожить 300 своих сверхмощных ракет, а США избавится от Minuteman III, что и так ранее планировалось.

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